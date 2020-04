Berlin – Tag & Nacht: Serientod? Kim wird leblos aufgefunden!

Bei „Berlin – Tag Nacht“ kommt Kim mit ihrem Gewissen nach der erfundenen Vergewaltigung nicht klar. Das hat nun fatale Folgen: Nachdem Mike ins Gefängnis kommt, springt Kim von einer Brücke – danach wird sie leblos aufgefunden. Muss sie etwa den Serientod sterben?

Mike wird von der Polizei abgeholt und muss in Untersuchungshaft. Paula und Connor erwirken mit ihrem Anwalt ein Besuchstermin, um ihn im Knast zu besuchen. Paulka wird bei dem Besuch klar, wie sehr die Situation ihn zu schaffen macht – schließlich sitzt der unschuldig hinter Gittern.

Kim springt von der Brücke

Kim hat ein schlechtes Gewissen, weil Mike wegen ihr im Gefängnis sitzt. Paula will Kim deshalb auch unter Druck setzen – doch sie erträgt die Situation nicht mehr und ergreift deshalb die Flucht. Als Basti nach Hause kommt, entdeckt er von ihr eine Sprachnachricht – diese lässt erahnen, dass sich Kim etwas antun will. Paula und Basti leiten sofort Suchmaßnahmen ein – unf dinden sie auch: Kim steht auf einer Brücke und will sich das Leben nehmen.

Wird sie den SPrung überleben?

Kim scheint tatsächlich von der Brücke zu springen – dann finden Basti und Paula sie leblos am Spreeufer. Kurz danach kommt Kim ins Krankenhaus – ob sie aber durchkommt, ist noch völlig ungewiss. Ob Basti hinter ihre Tat kommt? Und wird Mike wieder aus dem Gefängnis entlassen? Ob Kim das überleben wird oder doch den Serientod sterben muss, zeigt RTLZWEI in den nächsten Tagen um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

Du bist selber depressiv oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte sofort die Telefonseelsorge! Die Hotline ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 oder besuche im Internet die Seite www.telefonseelsorge.de.