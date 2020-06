Berlin – Tag & Nacht: Selbstmord? Kim will sich das Leben nehmen!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hat Kim nach dem Drama rund um Mike vorübergehend die Stadt verlassen und ist zu ihrem Vater nach Mallorca gereist. Doch nun kommt sie zurück – und erlebt den Schock ihres Lebens! Das nimmt eine so fatale Wendung, dass sie sich sogar erneut das Leben nehmen will.

Kim hatte damals behauptet, dass sie Mike vergewaltigt habe. Er kam daraufhin in Untersuchungshaft und sie belog damit ihre Freunde. Doch die krasse Lüge ist dann aufgeflogen – besonders Basti zeigte sich enttäuscht. Dieser hat dann gemeinsam mit dem Vater von Kim entschieden, dass sie vorerst nach Mallorca gehen soll.

Kim kommt zurück

Doch nun kommt sie in die Hauptstadt zurück. Dort muss Kim feststellen, dass ihre Freunde in der Bude von Basti wohnen – nach der Lüge will jedoch keiner mehr was mit Kim zu tun haben. Und auch Basti ist über ihre Rückkehr absolut nicht begeistert. „Du kannst dich für nichts entschuldigen!“, sagt er zu ihr. Noch immer ist er richtig sauer über Kim und will sie nicht sehen.

Sie will sich wieder das Leben nehmen

Später entschuldigt sie sich bei Mike – doch auch dieser will sie nicht sehen. Ihr wird klar, dass sie ganz allein dasteht und keine Freunde mehr hat. Zunächst nimmt sich Kim ein Hotelzimmer, um überhaupt einen Schlafplatz zu haben – dort versäuft sie ihren Schmerz. Zahlreiche Bierflaschen hat sie schon nach hinten gekippt. Doch als eine davon versehentlich kaputt geht, greift sie zu einer Scherbe und führt diese an ihr Handgelenk. Doch dann kommt Nik! Ob er noch im richtigen Moment auftaucht, bevor Kim eine Dummheit begeht? RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.