Kim bei "Berlin - Tag & Nacht"

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ behauptet Kim, dass Mike sie vergewaltigt hat. Er selbst bestreitet die Vorwürfe und sie hat ein schlechtes Gewissen. Die ganze Situation scheint ihr über den Kopf zu wachsen – tut sie sich nun sogar etwas an?

Dass Mike tatsächlich Kim vergewaltigt haben soll, war nicht nur für Connor ein Schock. Auch Paula und die anderen WG-Bewohner zeigten sich fassungslos. Doch auch sie ist mittlerweile überzeugt, dass Kim nicht die Wahrheit sagt und die Vergewaltigung erfunden hat. Doch dann kommt noch alles viel schlimmer: Mike wird von der Polizei abgeführt und muss in den Knast, wie eine Vorschau bei RTLZWEI verrät.

Mike muss in U-Haft

Paula kann nicht ertragen, dass Mike unschuldig in Untersuchungshaft sitzt und besucht ihn dort. Sie versichert ihm, nicht aufzugeben und will auch vor Connor stark bleiben. Kim plagt unterdessen ihr schlechtes Gewissen und flüchtet, denn sie fühlt sich in die Enge getrieben. Denn Paula setzt sie immer weiter unter Druck, dass sie endlich die Wahrheit sagen soll.

Will sich Kim etwas antun?

Basti macht sich riesige Sorgen um Kim – und das hat auch einen dramatischen Grund: Sie hat eine Sprachnachricht hinterlassen. Diese lässt erahnen, dass sie sich etwas antun könnte – offenbar sieht sie keinen anderen Ausweg mehr. Paula und Basti machen sich sofort auf die Suche nach Kim und werden auch fündig – dabei steht sie auf einer Brücke und will sich offenbar das Leben nehmen. Kann das Schlimmste noch verhindert werden? Die dramatische Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI am 27. April 2020 um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

Du bist selber depressiv oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte sofort die Telefonseelsorge! Die Hotline ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 oder besuche im Internet die Seite www.telefonseelsorge.de.