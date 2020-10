Diese Szenen sind bei “Berlin – Tag & Nacht” nichts für schwache Nerven! Jannes hat einen krassen Drogen-Rückfall und scheint die Kontrolle über sein Leben komplett zu verlieren. Nun will er sogar einen Suizid begehen!

Der Tätowierer wurde vor einigen Wochen bei “Berlin – Tag & Nacht” entführt – und das alles wegen seinem Vater Theo (Ranndy Frahm)! Zwar konnte sich Jannes (Benjamin Mittelstädt) befreien, aber den Schock hat er bis heute nicht verkraftet. Immer wieder denkt er, dass sein Entführer Marc (Leroy Leone) vor ihm steht. Um damit klar zu werden, griff er wieder zu Drogen und ist nun von den Rauschmitteln extrem abhängig – ihm sind alle Mittel recht, um sich neuen Stoff zu besorgen.

Jannes will sich das Leben nehmen

Dabei sah es zwischendurch so aus, dass Jannes sein Leben wieder in den Griff bekommt – schließlich war er sogar dazu bereit, sich in einer Entzugsklinik zu behandeln. Doch er hat die Therapie abgebrochen und ist aus dem Hospital abgehauen. Doch nun eskaliert die Situation komplett: Jannes will sich mit einer Scherbe die Pulsadern aufschneiden! Nur sein Vater Theo kann ihn in letzter Sekunde daran hindern. Kurz danach greift Jannes aber erneut zu Drogen.

So krass war die Drogen-Story für Benjamin Mittelstädt

In der Serie war Jannes schon mal drogenabhängig. Für Darsteller Benjamin Mittelstädt waren die Dreharbeiten eine krasse Erfahrung. “Die Story zu spielen, war eine echte Herausforderung für mich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das drehen durfte und auch das Team vor und hinter der Kamera war super”, sagte der Serien-Star im Jahr 2018 im exklusiven Interview mit KUKKSI. “Das ist ein krasses Thema. Mir war es mit meiner Rolle wichtig, von Anfang bis zum Ende zu zeigen, was die Konsequenzen sind. Die Botschaft vor allem an Teenies sollte sein, dass Drogen nicht cool sind und es kann böse ausgehen”, so Benjamin Mittelstädt weiter. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.