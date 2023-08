Berlin – Tag & Nacht: Schwerer Abschied für Paula!

Paula möchte in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ an ihrem letzten Tag in Berlin keine Trauer aufkommen lassen. Doch sie hat die Rechnung ohne ihre ehemaligen Kundinnen aus der Schnitte gemacht. Auch Rick verhält sich seiner besten Freundin gegenüber plötzlich seltsam.

Paula will ihren letzten Tag in Berlin wie jeden anderen Tag gestalten und das ganz ohne Abschiedsstimmung. Nur weil sie jetzt nach Brandenburg zieht, heißt es ja noch lange nicht, dass sie aus der Welt ist. Doch schon bald muss sie erkennen, dass ihr Vorhaben nicht so einfach umzusetzen ist.

Kunden verabschieden sich von Paula

Immer wieder kommen nun bald ehemalige Kundinnen von Paula in die Schnitte, um sich von ihr zu verabschieden. Und auch Rick macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Ihr bester Freund scheint plötzlich ziemlich sauer auf sie sein. So hat Paula sich den Abschied aus Berlin nun wirklich nicht vorgestellt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.