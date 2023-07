Berlin – Tag & Nacht: Schuldgefühle bei Joe!

Joe bereitet sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ gemeinsam mit Peggy und Jonas auf die Reise in seine Heimatstadt vor. Doch bei dem emotionalen Trip in die Vergangenheit der Möller-Brüder werden in Joe alte Erinnerungen und Schuldgefühle gegenüber Bruno wachgerufen.

Joe packt angespannt die letzten Sachen für Naumburg, wo er mit Hilfe von Peggy und Jonas nach dem Tod seiner Mutter das Haus entrümpeln will. Bevor er aufbricht, möchte er sich mit seinem Bruder aussöhnen, was jedoch wieder einmal nach hinten losgeht. Auch zwischen Bruno und Jonas kommt es wieder zum Streit, was Joe nur noch einmal mehr vor Augen führt, wie wichtig diese Reise für seinen Neffen ist.

Emotionaler Trip für Joe und Peggy

Noch immer ist es ihm eine Herzensangelegenheit, Bruno und Jonas einander näherzubringen, bevor er sich am Herzen operieren lässt. Gemeinsam mit Peggy und Jonas macht Joe sich auf zu einem emotionalen Trip in die Vergangenheit der Möller-Brüder, der Joe psychisch und physisch fordert. Alte Erinnerungen und Schuldgefühle gegenüber Bruno werden geweckt.