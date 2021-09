Die Bilder von der Geiselnahme gehen Olivia in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht aus dem Kopf. Zum Glück ist Dean an ihrer Seite und kümmert sich um sie. In der WG erfährt Miguel, dass Olivia und Dean wieder zusammen sind. Vor lauter Frust wird er zum Unruhestifter.

Olivia wird liebevoll von Dean aufgefangen, als sie am Morgen nach Theos Amoklauf von den Erinnerungen an ihre Geiselnahme eingeholt wird. Nachdem sich die beiden verliebt ihre Gefühle füreinander versichert haben, tritt Olivia den schweren Gang ins Loft an. Sie will Miguel darüber informieren, dass sie wieder mit Dean zusammen ist. Wie erwartet, ist Miguel über dieses Liebescomeback alles andere als erfreut.

Olivia stellt ein Ultimatum

Zu seinem Schrecken stellt Olivia ihm obendrein ein knallhartes Ultimatum: Entweder er akzeptiert ihre Beziehung oder er verschwindet aus ihrem Leben! Während Olivia am Abend verliebt ihr Glück mit Dean genießt, randaliert Miguel verzweifelt in seinem Zimmer: Ohne Olivia macht das Leben für ihn keinen Sinn mehr. Bringt er damit das Fass zum Überlaufen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.