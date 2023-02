Berlin – Tag & Nacht: Schock sitzt nach Geiselnahme bei Amelie tief!

Nach der Geiselnahme sitzt bei allen der Schock tief. Im Gegensatz zu den anderen Eltern versucht Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ Amelie keine Vorwürfe zu machen. Dennoch wird sie abgewiesen, nicht ahnend, dass Amelie von ihrem schlechten Gewissen geplagt wird.

Milla bricht am Morgen vor Erleichterung zusammen, als klar ist, dass ihre Tochter gesund aus der Geiselnahme entkommen konnte. Anders als die anderen Eltern hält sie Amelie keine Standpauke, sondern versucht, sich ihr mütterlich-liebevoll anzunähern. Aber diese Bemühen geht ziemlich nach hinten los. Amelie weist Milla schroff ab. Während Milla nun glaubt, dass sie Amelie in letzter Zeit völlig vernachlässigt hat und darin den Grund für ihre Reaktion sieht, vertraut sich Amelie Mike an und gesteht ihm, dass sie Milla gegenüber ein schlechtes Gewissen hat.

Milla geht es körperlich schlecht

Als Amelie kurz darauf mitbekommt, wie schlecht es Milla körperlich geht, kümmert sie sich rührend um ihre Mutter. Die beiden sprechen sich aus, und Mike beschließt zu Millas Freude, gemeinsam mit den beiden einen kleinen Familientrip zu machen, um den Horror der letzten Tage und die damit verbundene Anstrengung hinter sich lassen zu können. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.