Berlin – Tag & Nacht: Schock für Rick!

Rick ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ alles andere als begeistert, als Schmidti sich mit seinem nach Frittenfett riechenden Foodtruck einfach direkt vor der Schnitte positioniert. Dass Schmidti ihm dann auch noch das Klo verstopft, bringt das Fass zum Überlaufen.

Schmidti muss für Krätze im Foodtruck einspringen. Weil jedoch ihr Stellplatz am Matrix heute nicht verfügbar ist, zieht er kurzerhand vor die Schnitte um und will dort direkt Flyer verteilen. Rick hält es allerdings für gar keine gute Idee, vor allem wegen der Geruchsbelästigung, dass die Imbissbude jetzt in unmittelbarer Nähe seines schicken Ladens steht.

Streit zwischen Rick und Krätze

Als Schmidti dann auch noch das Klo in der Schnitte unbeabsichtigt verstopft und das Unschuldslamm gibt, kommt es zu einem erbitterten Streit zwischen den beiden. Am Ende muss Krätze einschreiten und Schmidti wieder einnorden, damit er ihm nicht den guten Standplatz versaut. Doch es ist zu spät: Sie haben die Schnitte-Crew bereits gegen sich aufgebracht. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.