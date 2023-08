Berlin – Tag & Nacht: Schock für Milla!

Milla befürchtet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, dass der Personality-Contest im Matrix zu einer Vollkatastrophe werden könnte. Erst Lennarts Auftritt macht ihr wieder Mut und sie blickt freudig auf die nächsten Wettbewerbstage. Doch dann streikt plötzlich die Technik.

Voller Vorfreude sieht Milla dem Casting für den Personality-Contest im Matrix entgegen. Doch als sich die ersten Kandidaten bereits als Vollflopp erweisen und mit ihren eher altbackenen und ziemlich uncoolen Darbietungen so gar nicht zum Matrix passen, ist Milla entsetzt. Nun gerät der ganze Contest in Gefahr. Ein sexistischer King-Auftritt von Piet gibt ihr schließlich den Rest und sie verbietet ihm entnervt die Teilnahme. Piet will das nicht akzeptieren.

Der Auftritt von Lennard gibt neue Hoffnung

Dann ist es aber ausgerechnet Lennarts Auftritt, der ihr neue Hoffnung gibt. Nun kann sie dem, was morgen noch kommt, wieder optimistisch entgegenfiebern. Als allerdings im entscheidenden Moment die Technik im Matrix streikt, gerät sie in Stress. Kann der Contest jetzt überhaupt noch stattfinden? Dass Piet und sein verletzter Stolz etwas mit den Problemen zu tun haben, ahnt Milla zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.