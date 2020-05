Berlin – Tag & Nacht: Schock-Diagnose für Schmidti!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Schmidti kaum wegzudenken. Der Darsteller gehört seit Beginn an zum Hauptcast. Doch nun der Schock: In der Daily bekommt er eine Horror-.Diagnose und erfährt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Muss er nun wirklich den Serientod sterben?

Schon bald schlägt Schmidti vor, dass Jade mit aufs Hausboot zieht. Dann macht er ihr eine Liebeserklärung – doch sie macht klar, dass der EInzug nur vorübergehend ist. Schmidti glaubt, dass er für sie mehr empfindet, als sie für ihn. Doch dann kommt plötzlich alles ganz anders: Schon bald wird Jade vor Schmidti stehen und gesteht ihm seine Liebe. Ihr ist klar geworden, dass für ihn doch viel mehr empfindet – nach der Liebeserklärung zieht sie auch endgültig aufs Hausboot. Schmidti freut sich riesig und ist total happy.

Stirbt Schmidti den Serientod?

Doch das junge Glück wird bald zerstört. Schmidti erhält eine Schock-Diagnose: In der Folge „Das Todesurteil“ (am 18.05.20 bei RTLZWEI), wird Schmidti erfahren, dass er nicht mehr lange leben wird. Er ist nach der Diagnose wie gelähmt und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Er entscheidet sich dazu, die Krankheit zu verheimlichen und will seinen Freunden davon nichts erzählen.

Er will die Krankheit verheimlichen

Erst später vor André hat Schmidti einen emotionalen Zusammenbruch und beichtet ihm die ganze Wahrheit. Er will ihn dabei unterstützen, auch die anderen Freunde in sein Geheimnis einzuweihen. Doch er bringt es nicht übers Herz, vor allem Krätze davon zu erzählen – deshalb entscheidet er sich doch, zunächst nichts zu sagen und unbeschwert zu leben. Ob die Wahrheit aber doch irgendwann ans Licht kommt und wie darauf wohl Krätze reagieren würde? Und muss er bald wirklich sterben und steigt damit aus der Serie aus? Das zeigt RTLZWEI bald um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.