Berlin – Tag & Nacht: Schmidti wird für tot erklärt!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hat Schmidti eine schockierende Diagnose bekommen: Er leidet an einem Aneurysma! Schmidti will sein Leben in vollen Zügen genießen, denn viel Zeit hat er nicht mehr. Doch dann kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall.

Statt den Kopf hängen zu lassen, will Schmidti die letzten Tage in seinem Leben auf dem Hausboot mit seinen Freunden feiern. Dabei trinkt er extrem viel Alkohol – das passt Krätze überhaupt. Deshalb mischt er ihm Saft statt einem Cockatil unter. Doch als das auffliegt, scheint die Situation zu eskalieren: Schmidti will selbst entscheiden, ob er etwas trinkt oder nicht. Zwischen Schmidti und Krätze kommt es daraufhin zum Streit.

Hatte Schmidti einen Unfall?

Schmidti ergreift daraufhin die Flucht. Als er einige Stunden später noch immer nicht da ist, macht sich Krätze riesige Sorgen um seinen Kumpel und ruft mehrere Krankenhäuser an. Tatsächlich erfährt er, dass Schmidti einen Unfall hatte und in eine Klinik eingeliefert wurde. Sofort macht sich die Hausboot-Crew auf den Weg ins Krankenhaus, um Schmidti zur Seite zu stehen – aber kann er überhaupt noch gerettet werden?

Emmi erfährt, dass es um Schmidti absolut nicht gut geht. Dann der Schock: „Schmidti ist tot!“, erzählt sie unter Tränen. „Er wurde von einem Auto angefahren. Sie konnten nichts mehr für ihn tun“, sagt sie weiter. Krätze ist daraufhin völlig fertig und bricht wenige Augenblicke später selbst zusammen. Doch als sie dann aufs Hausboot zurückkommen, steht Schmidti in der Küche und ihm scheint es gut zu gehen. Offenbar handelte es sich bei dem Patienten um einen anderen Florian Schmidt. Später redet Schmidti mit Krätze und Jade ernste Worte – er will seinen besten Kumpel mit in die Patientenverfügung aufnehmen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.