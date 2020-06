Berlin – Tag & Nacht: Schmidti will Jade heiraten!

Schmidti kann es bei „Berlin – Tag & Nacht“ kaum erwarten, Jade endlich die Frage aller Fragen zu stellen. Währenddessen plagen die Zukünftige Zweifel. Sie fürchtet, dass sie nicht die nötige Kraft hat, Schmidti bis zu seinem Tod beizustehen.

Schmidti ist unheilbar krank und hat nicht mehr lange zu leben. Deshalb will er die Zeit, die ihm noch bleibt, genießen. Mit seiner Clique feiert er Partys und will vor allem jede freie Minute mit Jade verbringen. Nun wagt er den nächsten Schritt und will ihr die Frage aller Fragen stellen.

Jade bekommt einen Heiratsantrag

Schmidti ist total aufgeregt und bereitet zusammen mit Krätze, André und Mandy seinen Plan für den perfekten Heiratsantrag vor. Sämtliche Befürchtungen, dass Jade „Nein" sagen könnte, schiebt er beiseite. Er ahnt nicht, dass seine Traumfrau gerade tatsächlich mit sich hadert. Denn Jade liebt Schmidti einerseits zwar, weiß aber andererseits nicht, ob sie es tatsächlich schafft, bis zu seinem baldigen Ende an seiner Seite durchzustehen. Ob Jade tatsächlich „Ja" sagen wird? Oder wird ihr das zu viel?