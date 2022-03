Berlin – Tag & Nacht: Schmidti will aus dem LA eine Kiezkneipe machen!

Schmidti ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ extrem vorsichtig, was Veränderungen im LA anbelangt. Er will den Laden, den Leif ihm geschenkt hat, nicht an die Wand fahren. Schließlich trifft er eine mutige Grundsatzentscheidung: Aus dem LA soll eine Kiezkneipe werden.

Schmidti ist erleichtert, als er Franzi zur Leitung des Cafés ernennt und somit sein Schichtproblem lösen kann. Doch als Franzi im Rahmen ihrer neuen Aufgabe die Räumlichkeiten umgestalten will, hält Schmidti sie erst einmal auf. Er fürchtet, Mike mit einer solchen Aktion vor den Kopf zu stoßen. Während Schmidti vor Krätze zu seiner Entscheidung steht und vorerst keine Veränderungen im LA haben will, erfährt Mike von seinen Bedenken.

Schmidti will das LA nicht gegen die Wand fahren

Er gibt Entwarnung. Schmidti ist froh, dass er Mikes Segen für Veränderungen im Laden bekommen hat. Allerdings hat er auch Angst davor, das LA mit den falschen Ideen an die Wand zu fahren und somit Leifs Geschenk zu zerstören. Doch Krätze kann ihn mit gutem Zureden motivieren. Schmidti nimmt all seinen Mut zusammen und beschließt, aus dem LA eine Kiezkneipe zu machen.