Berlin – Tag & Nacht: Schmidti wacht aus dem Koma auf!

In der letzten Zeit lagen die Nerven bei „Berlin – Tag & Nacht“ blank. Jade, Krätze und Co. bangten um Schmidti – doch die Chancen standen schlecht. Denn die Ärztin hatte wenig Hoffnung gemacht, dass er nach der Operation aus dem Koma schnell wieder aufwachen wird. Doch dann öffnet er plötzlich wieder seine Augen!

Alle bangen um Schmidti: seine Eltern, Jade und sein Buddy Krätze. Gespannt und besorgt zugleich warten sie darauf, dass er aus dem Koma ins Leben zurückkehrt. Im Beisein von Krätze geschieht schließlich das Wunder: Schmidti wacht auf!

Hat er Folgeschäden erlitten?

Krätze ist am Morgen völlig fertig, weil er endlich wissen will, wie es um seinen Bro bestellt ist. Auch Jade und Schmidtis Eltern können die Ungewissheit kaum noch ertragen, zumal unklar ist, ob Schmidti Folgeschäden durch das Koma erlitten hat. Doch der Arzt bittet um Geduld und rät allen, Schmidti einfach mit so vielen Reizen wie möglich zu konfrontieren, um ihn ins Leben zurückzuholen. Krätze leistet der Anweisung in seiner Verzweiflung Folge – und wird prompt belohnt: In einem unerwarteten Moment geschieht das Wunder und Schmidti erwacht… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.