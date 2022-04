Berlin – Tag & Nacht: Schmidti trifft der Schlag!

Schmidti trifft in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ fast der Schlag: Das Schild für das Kräsch, das er in Auftrag gegeben hatte, ist völlig misslungen. Auch eine Eigenkreation als Ersatz fällt wenig überzeugend aus. Überraschend legt dann aber Leni das perfekte Design vor.

Schmidti trifft fast der Schlag, als er das von ihm in Auftrag gegebene Schild für das Kräsch sieht. Es ist ziemlich schlimm geworden, aber er kann sich auch kein neues leisten. Leni bietet an, ihm ein Schild zu designen, aber Schmidti lehnt ab. Er versucht stattdessen mit Krätze, selber Hand anzulegen. Das endet in einem kompletten Fehlschlag.

Leni rettet Schmidti

Schmidti geht schon davon aus, dass er sich mit dem misslungenen Schild anfreunden muss, als Leni ihm doch einen Entwurf vorlegt. Er ist völlig hin und weg von ihrem Talent und unendlich dankbar dafür, dass sie ihm den Tag und sehr wahrscheinlich sogar mehr gerettet hat. Jetzt kann die beste Kneipe aller Zeiten schon bald starten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.