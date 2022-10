Berlin – Tag & Nacht-Schmidti: Powerkleber-Drama um sein Genital!

Schmidti vergnügt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit sich selbst und macht dabei einen folgenschweren Fehler: Er verwechselt Gleitgel und Powerkleber. Danach muss er die festgeklebte Hand von seinem Genital losbekommen. In seiner Not bittet er Franzi um Hilfe.

Schmidti will sich morgens gepflegt mit sich selbst vergnügen. Dabei verwechselt er aber leider das Gleitgel mit einem Powerkleber. Die Folge: Eine Hand klebt an seinem Genital fest. Zunächst versucht Schmidti noch, das Problem auf eigene Faust zu lösen. Bald muss er aber einsehen, dass die Prozedur zu schmerzhaft und obendrein aussichtslos ist.

Schmidti bittet Franzi um Hilfe

In seiner Verzweiflung bittet er Franzi um Hilfe. Sie versucht es mit einem alten Hausmittel, ist aber ebenfalls nicht erfolgreich. Schmidti bleibt letztlich nichts anderes übrig, als das Krankenhaus aufzusuchen. Er ist Franzi unendlich dankbar, dass sie den anderen nichts von seinem peinlichen Missgeschick erzählt. Sie ist wirklich eine super Freundin. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.