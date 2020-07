Berlin – Tag & Nacht: Schmidti plant seine Beerdigung!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ leidet Schmidti sehr unter seiner Diagnose. Er hat nicht mehr lange zu leben. Nun bekommt er die nächste Schock-Nachricht im Krankenhaus – daraufhin plant Schmidti seine Beerdigung.

Schmidti leidet an einem Aneurysma im Gehirn. Es kann jederzeit platzen und der Arzt hat ihm nur wenig Hoffnung gemacht, dass er noch lange lebt. Nur durch eine Operation könnte Schmidti gerettet werden – diese lehnt er aber ab, da die Überlebenschance dabei nur sehrt gering ist.

Schmidti und Jade heiraten

Für ihn war klar: Er wird nicht mehr viel Zeit haben. Deshalb kam ihm die Idee, um die Hand von Jade anzuhalten. Doch seine Freundin reagiert anders als erwartet: Zunächst lehnt Jade ab. Denn mit der Situation ist die Blondine völlig überfordert. Denn das Schmidti bald sterben soll, will ihr nicht in den Kopf gehen. Doch dann redet ihr Mandy ins Gewissen und entscheidet sich doch dazu, Schmidti das Ja-Wort zu geben. Die beiden gehen daraufhin zum Standesamt und besiegeln ihr Liebes-Glück mit zwei Unterschriften.

Aneurysma droht zu platzen

Doch viel Zeit bleibt Schmidti anscheinend nicht mehr. Sind seine Tage nun tatsächlich gezählt? Denn er wurde bewusstlos und wacht erst wieder im Krankenhaus auf. Dort erfährt er, dass sein Aneurysma größer geworden ist und jederzeit platzen kann. Dennoch hält er weiter an seinem Plan fest und will sich keiner OP unterziehen – seine Freunde können das nur schwer verstehen.

Er plant seine Beerdigung

Schmidti bittet Krätze & Co. außerdem darum, ihm bei der Planung zur Beerdigung zu unterstützen. Sofort macht er sich an die Organisation – seinen Freunden fällt das aber absolut nicht einfach. Ob sie ihm trotzdem dabei helfen werden? Und wird Schmidti wirklich bald sterben? Das zeigt RTLZWEI am 21. Juli um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.