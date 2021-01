Berlin – Tag & Nacht: Schmidti ist noch nicht über Jade hinweg!

Die Freude von Krätze ist riesig: Bei “Berlin – Tag & Nacht” kommt Schmidti endlich aus Spanien zurück! Doch geht es ihm nicht – ganz im Gegenteil: Er hängt noch immer total an Jade! Er will seinen Liebeskummer verdrängen – ob er aber das schaffen wird?

Schmidti (Alexander Freund) muss sich schmerzhaft eingestehen, dass ihn die Erinnerung an Jade (Laura Vetter) noch lange quälen wird. Zum Glück hat er seinen Bro Krätze (Marcel Maurice Neue) an seiner Seite. Der hat eine tolle Idee, damit Schmidti über Jade hinwegkommt. Funktioniert sein Plan?

Schmidti hat noch immer Liebeskummer wegen Jade

Schmidti kommt überraschend aus Spanien zurück und ist bemüht, seinen Liebeskummer wegen Jade zu verdrängen. Er stürzt sich deshalb direkt in ein neues Foodtruck-Projekt: Tapas statt Currywurst. Das stößt bei Krätze zwar auf wenig Begeisterung, doch er lässt Schmidti gewähren. Doch dann eskaliert die Situation, und Krätze sagt seinem Kumpel auf den Kopf zu, dass er nur wegen der Trennung gute Miene zu bösem Spiel macht.

In seinem wunden Punkt getroffen, zieht Schmidti daraufhin ab und lässt sich nur mit Mühe später von Krätze aufbauen. Der hat nämlich eine Idee, was sie mit Schmidtis Eheringen anstellen können. Kurzerhand werden diese verkauft und Krätze organisiert vom Erlös ein Feuerwerk, mit dem Schmidti symbolisch seine Ehe in die Luft schießen soll. Wird er sich nach der Aktion besser fühlen?