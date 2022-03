Berlin – Tag & Nacht: Schmidti ist gefrustet!

Schmidti will Leif in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ unbedingt wieder aufs Brett bringen. Der geplante Surf-Trip nach Portugal fällt jedoch flach. Als Schmidti einen weiteren Anlauf mit einer Ostsee-Reise unternimmt, macht ihm Leif klar, dass er davon nichts wissen will.

Schmidti präsentiert seinen Mitbewohnern euphorisch die Pläne für einen Surf-Trip nach Portugal, den er mit Leif unternehmen will. Doch ein Buchungsfehler lässt die Reisekosten spontan explodieren. Als letzte Hoffnung pumpt Schmidti Mike an. Der eröffnet ihm jedoch, dass er vielleicht das LA verkaufen muss. Schmidti sieht nun nicht nur seinen Surf-Trip, sondern auch noch seinen Job in Gefahr.

Franzi plaudert die geplante Überraschung von Leif aus

Als zudem Franzi versehentlich die geplante Überraschung vor Leif ausplaudert, ist Schmidtis Frust perfekt. Leif wiederum gesteht Krätze, dass er sogar erleichtert darüber ist, dass die Reise nicht zustande kommt. Schmidti gibt sich jedoch kämpferisch und hält an seinem Plan fest, Leif wieder aufs Brett zu bringen. Er stellt in aller Eile einen Alternativ-Trip an die Ostsee auf die Beine. Schmidtis Enttäuschung ist groß, als Leif davon nichts wissen will. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.