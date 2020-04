Berlin – Tag & Nacht: Schmidti ist am Ende!

Schmidti muss bei „Berlin – Tag & Nacht“ den Hund finden, den der Vater von Jade ihm anvertraut hatte – sonst gibt es mächtig Ärger. Mit Krätze macht er sich auf die Suche und wird bald fündig. Hocherfreut wollen sie das Tier zurückbringen, doch es ist der falsche Hund.

Ein Mädchen will den Hund nicht rausrücken

Doch als sie den Vierbeiner nach langem Suchen endlich gefunden glauben, stellt sich ihnen ein Mädchen in den Weg, das ihn partout nicht rausrücken will. Mit einer List schaffen es die Bros es schließlich aber doch, den Hund zurückzuerobern – und sie wollen ihn direkt stolz an Emiel übergeben. Doch zu ihrem Entsetzen ist Wilma bereits wieder zurück beim Schwiegervater. Anscheinend haben sie dem armen Mädchen den falschen Hund abgeluchst…