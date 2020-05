Berlin – Tag & Nacht-Schmidti: Hochzeit mit Jade vor seinem Tod?

Diese Diagnose hat Schmidti bei „Berlin – Tag & Nacht“ den Boden unter den Füßen weggerissen: Er leidet an einem Aneurysma! Der Arzt machte ihm klar, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Heiratet er vor seinem Tod noch Jade?

„Berlin – Tag & Nacht“ ohne Schmidti ist kaum vorstellbar. Er gehört zu den Urgesteinen und ist aus der Serie nicht mehr wegzudenken. Doch genau darauf müssen sich die Fans einstellen, denn er leidet an einer tödlichen Krankheit. Wie lange er noch zu leben hat, weiß niemand – aber vor seinem Tod will er sich noch einen Wunsch erfüllen: Schmidti will Jade heiraten.

Schmidti macht Jade einen Heiratsantrag

Nach der Diagnose hat Schmidti mit Jade vorübergehend Schluss gemacht. Er wollte nicht, dass sie mit ansehen muss, wie er stirbt. Doch nachdem Krätze ihr die ganze Wahrheit gesagt hat, sind die beiden wieder unzertrennlich. Denn Jade machte Schmidti klar, dass sie immer hinter ihm steht – egal, was passiert. Schmidti will mit seiner Liebsten nun die Zeit noch genießen, solange es geht. Deshalb will er ihr die Fragen aller Fragen stellen. Vor dem Heiratsantrag ist er total aufgeregt. Schmidti bereitet gemeinsam mit Krätze, André und Mandy den perfekten Heiratsantrag vor. Dass sie womöglich „Nein“ sagen könnte, schiebt er beiseite.

Jade hat Zweifel

Seine Zukünftige hat unterdessen Zweifel. Jade weiß nicht, ob sie die Kraft hat, ihm bis zum Ende beizustehen – auch, wenn sie ihn über alles liebt. Doch die Situation scheint ihr über den Kopf zu wachsen und hadert mit sich selbst. Wird sie tatsächlich ihm das Ja-Wort geben? Oder gibt sie ihm eine Abfuhr? Das zeigt RTLZWEI bei „Berlin – Tag & Nacht“ in der Folge am 19. Juni 2020 um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.