Berlin – Tag & Nacht-Schmidti: Emotionaler Abschied!

Seit Schmidti an einem Aneurysma bei „Berlin – Tag & Nacht“ erkrankt ist, hat sich sein Leben komplett verändert. Der Arzt machte ihm klar, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Nun unterzieht sich er sich doch der Operation – die Überlebenschancen sind jedoch gering. Deshalb verabschiedet er sich von seinen Freunden.

Bei BTN ist Schmidti unheilbar krank. Das Aneurysma könnte jederzeit platzen. Doch auch, wenn ihm die Situation sehr zu schaffen macht, will er sein Leben genießen – zumindest so lange, wie es noch geht. Deshalb wollte er noch so viel Zeit mit seiner Hausboot-Clique verbringen, wie nur möglich. Seine einzige Rettung wäre eine Operation, bei welcher die Überlebenschancen aber nicht gerade hoch sind.

Schmidti unterzieht sich OP

Bisher hat Schmidti einen solchen Eingriff abgelehnt – für seine Freunde war das nicht nachvollziehbar. Nun hat er sich aber doch dazu entschieden, sich der OP zu unterziehen. Die letzten Stunden vor dem Eingriff will er deshalb mit Jade und seinen Freunden verbringen. Er will sich von den Leuten verabschieden, welche ihm wirklich was bedeuten. Denn er rechnet nicht damit, dass er das überleben wird.

Sind seine letzten Stunden gezählt?

Nicht nur Schmidti, sondern auch Jade hat mit der Situation zu kämpfen. Sie will einfach nicht wahrhaben, dass ihr Mann bald tot sein könnte. Sie fühlt sich etwas übergangen, sich von Schmidti verabschieden zu müssen – seinen letzten Wunsch kann sie ihm aber nicht abschlagen. Zwischen Schmidti, Joe, Krätze & Co. kommt es zu emotionalen Abschiedszenen. Schmidti und Krätze lassen sich außerdem ein Bro-Tattoo stechen und wollen so ihre Freundschaft verewigen – unabhängig davon, wie die Operation ausgeht. Sind seine letzten Stunden tatsächlich angebrochen? Oder wird Schmidti doch die Operation überleben? Das zeigt RTLZWEI bald um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.