Berlin – Tag & Nacht-Schmidti: Die Polizei rückt an!

Das Ordnungsamt teilt Schmidti in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit, dass etwas mit seiner Schanklizenz nicht stimmt. Er reagiert trotzig und organisiert eine geheime Feier im Kräsch. Daraufhin wird der Laden dichtgemacht. Schmidti ist frustriert, will aber weiterkämpfen.

Schmidti kann sein Glück kaum fassen, als am Morgen die erste Fuhre seines eigenen Bieres fertig ist. Anlässlich dieses Ereignisses will er im Kräsch eine große Party geben, landet aber unsanft auf dem Boden der Tatsachen. Das Ordnungsamt weist ihn nämlich darauf hin, dass etwas mit seiner Schanklizenz nicht stimmt. Schmidti reagiert trotzig.

Die Polizei macht den Laden von Schmidti dicht

Er will sich den Tag nicht versauen lassen und organisiert auf die Schnelle eine geheime Zusammenkunft im Kräsch. Damit fliegt er jedoch auf. Die Polizei macht ihm den Laden dicht. Frustriert glaubt er, nun alles versaut zu haben. Doch dann reift in Schmidti die Erkenntnis, dass auch negative PR gute PR sein kann. Jetzt will er alles daransetzen, möglichst bald wieder eröffnen zu können. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.