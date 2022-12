Berlin – Tag & Nacht: Schlussstrich! Dean verabschiedet sich

Zusammen mit Nino und Toni will Dean in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ seinen letzten Tag in Berlin genießen. Als er merkt, wie sehr sein Bruder unter seinem Weggang leidet, kommen ihm noch einmal Zweifel. Doch es überwiegt die Vorfreude auf den Neuanfang in England.

Dean möchte seinen letzten Tag in Berlin mit Toni und Nino genießen. Doch er muss schnell feststellen, wie sehr Nino unter seinem Weggang leidet. In ihm wachsen erneut die Zweifel, ob seine Entscheidung, nach England zu gehen, wirklich die richtige war. Toni bestärkt ihn und macht ihm Mut. Als Nino ihn mit einer selbst gebastelten Collage überrascht, weiß Dean endgültig, dass er seinen Weg gehen muss.

Dean wagt einen Neuanfang in England

Auf seiner Abschiedsparty hat er ein letztes Mal großen Spaß mit seinen Freunden und muss sich von ihnen schließlich wehmütig verabschieden. Doch so sehr er Berlin auch vermissen wird – Dean schaut gespannt nach vorn und freut sich auf seinen Neuanfang in England. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.