Berlin – Tag & Nacht: Schlimme Folgen für Schmidti!

„Hot Cocktails“ sind eine echt coole Alternative zu Glühwein – davon ist Schmidti in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ überzeugt. Connor ist allerdings dagegen, die Getränkekarte des LA entsprechend zu erweitern. Doch Schmidti zieht sein Ding durch – und das hat Folgen.

Nach seiner Rückkehr vom Cocktail-Workshop in Portugal hat Schmidti große Pläne fürs LA. Noch heute will er sie in die Tat umsetzen: Seine „Hot Cocktails“ sollen eine coole Alternative zu Glühwein sein. Doch Connor erteilt ihm eine klare Absage. Schmidti ist jedoch von seiner Idee überzeugt. Mit Krätzes Hilfe setzt er sich über Connors Verbot hinweg und tatsächlich: Die Aktion wird ein großer Erfolg.

Schmidti fliegt auf

Als Schmidti allerdings am Abend letztlich doch noch auffliegt, fürchtet er zunächst, von Mike heftigen Ärger zu bekommen. Aber dann stellt sich heraus, dass sich sein Erfolg bereits bis nach Portugal herumgesprochen hat. Statt des befürchteten Ärgers gibt es ein dickes Lob von Mike. Nun sieht Schmidti euphorisch einer strahlenden Zukunft als neuer Cocktail-Gott von Berlin entgegen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.