Berlin – Tag & Nacht: Schlechte Neuigkeiten für Bruno!

Bruno ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ verzweifelt, als sein Anwalt schlechte Neuigkeiten für ihn parat hat. Seine letzte Hoffnung sieht er in einem klärenden Gespräch mit Amelie, die ihn jedoch abblitzen lässt. Völlig hoffnungslos bricht Bruno schließlich zusammen.

Bruno ist am Ende mit seinem Latein, als sein Anwalt ihm schlechte Neuigkeiten verkündet. Total frustriert fühlt sich Bruno in die Ecke gedrängt, weil es so aussieht, als ob alles gegen ihn läuft. In seiner Verzweiflung sieht Bruno nur noch diesen einen Lichtblick, um irgendwie seine Unschuld zu beweisen: Er setzt all seine Hoffnungen darauf, dass Amelie endlich auspackt und die ganze Wahrheit auf den Tisch legt.

Bruno fühlt sich von allen im Stich gelassen

Aber statt ihm zu helfen, zeigt Amelie ihm die kalte Schulter. Ohne den Hauch einer Chance, fühlt sich Bruno von allen im Stich gelassen und verliert jeden Funken Hoffnung, den er noch hatte. Und als ob das nicht schon genug wäre, überrollt ihn eine riesige Welle der Panik.