Berlin – Tag & Nacht: Saskia Beecks kommt NICHT zurück!

Saskia Beecks gehörte über viele Jahre zum festen Cast von „Berlin – Tag & Nacht“ und verkörperte die Rolle der Alina. Laut Spekulationen kehrt die ehemalige Darstellerin in die Soap zurück. Das ist aber definitiv nicht der Fall: KUKKSI hat erfahren, dass es kein Comeback geben wird.

RTLZWEI hatte die größte Rückholaktion aller Zeiten bei „Berlin – Tag & Nacht“ angekündigt. Tatsächlich feierten zahlreiche Darsteller ihr Comeback – unter anderem kamen Fernando dela Vega (Fabrizio), Falko Ochsenknecht (Oli), Ranndy Frahm (Theo), Sina Minou (Caro) und Julia Jasmin Rühle (JJ) in die Daily zurück. Nun soll angeblich eine weitere Darstellerin ihr Comeback feiern.

Saskia Beecks plant derzeit kein Comeback

Laut Gerüchten und Medienberichten soll auch Saskia Beecks als Alina ans Set zurückkehren. Das ist jedoch schlichtweg falsch, denn die Darstellerin plant derzeit kein Comeback in der Serie. „Ich werde nicht zu ‚Berlin – Tag & Nacht‘ zurückkehren“, stellt Saskia Beecks im exklusiven Interview mit KUKKSI klar. „Ich habe eine Anfrage im Februar vor Corona bekommen, ob ich mitwirken will. Ich habe gesagt, dass eine komplette Staffel für mich nicht in Frage kommt, aber für drei bis vier Wochen klar gehen würde“, so die ehemalige Darstellerin weiter.

Die Corona-Situation hat dann jedoch einiges auf den Kopf stellt. „Dann habe ich eine Dispo bekommen, obwohl ich noch nicht mal ein Drehbuch und einen Vertrag vorliegen hatte“, so der BTN-Star weiter. Saskia Beecks hat dann abgesagt – dennoch stand sie dann trotzdem in der Dispo und die Serienkollegin fragten, wo sie sei. „Ich weiß, dass die Produktion es nicht böse gemeint hat und wahrscheinlich sind die Fans auch etwas enttäuscht, welche dachten, dass ich zurückkomme. Das tut mir sehr leid“, so Saskia Beecks. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.