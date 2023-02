Berlin – Tag & Nacht: Sami verführt Paula!

Nach der Nacht mit Sami will Paula in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ so schnell wie möglich wieder auf professionellen Abstand gehen. Sie nimmt sich fest vor, nie wieder mit Sami zu schlafen. Doch dieser nutzt gleich die nächste Gelegenheit, um Paula erneut zu verführen.

Paula ist fassungslos, als sie am nächsten Morgen in Samis Armen aufwacht. Schlagartig wird ihr bewusst, dass sie sich tatsächlich auf ihren attraktiven Kollegen eingelassen und mit ihm geschlafen hat. Nachdem der erste Schock verdaut ist, versucht Paula zwar professionell aber doch sehr bemüht, auf Abstand zu Sami zu gehen.

Ist Paula für Sami nur ein Abenteuer?

Sie glaubt, dass sie für ihn nur ein weiteres Abenteuer ist. Ihr Entschluss steht fest: Es ist wohl das Vernünftigste, den Sex mit Sami nicht zu wiederholen. Doch als Sami sie in einem passenden Moment nochmals verführen will, wird Paula beinahe wieder schwach. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.