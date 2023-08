Berlin – Tag & Nacht-Sami: Radikale Entscheidung ändert alles!

Sami und seine Brüder stellen in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ die Schnitte vollständig auf den Kopf. Rick hingegen ist von dem neuen Look seines Ladens kaum begeistert, muss aber resigniert eingestehen, dass Sami mit seiner Vision viele neue Kunden hinzugewinnen konnte.

Rick wird morgens in der Schnitte von einem aktionistischen Sami überrascht, der seinen Friseur-Bereich umgestalten will. Sami glaubt zuerst an ein bisschen neue Deko, aber dann fallen seine Brüder in die Schnitte ein und bauen mit viel Lärm und Gelächter einen Whiskey-Wagen auf. Rick bekommt ein mulmiges Gefühl, als er erfährt, dass Sami seinen Bereich maskuliner gestalten will.

Rick will Sami im Auge behalten

Er fürchtet schon, dass alle seine Kunden verschreckt werden. Als er aber dann sieht, wie viele neue Termine Sami dadurch in die Schnitte bringt, ändert er seine Meinung. Macht er sich vielleicht nur zu viele Gedanken? Rick beschließt, Sami im Auge zu behalten, denn das letzte, was er will, ist, dass „seine“ Schnitte zu einer Männerhöhle verkommt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.