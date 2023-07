Berlin – Tag & Nacht: Sami ist am Boden zerstört!

Während Yasemin in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ rundum glücklich ist, zweifelt Sami Tag für Tag mehr an seiner Situation. Eigentlich wäre er viel lieber Friseur anstatt in dem Laden von Yasemins Vater zu arbeiten. Sami wird klar, dass nur Paula ihn immer verstanden hat.

Yasemin ist fest davon überzeugt, ein perfektes Leben zu führen. Dass ihr Verlobter Sami jetzt auch noch bei ihrem Vater arbeitet, ist für sie nur die Kirsche auf der Sahne. Dabei ahnt sie nicht ansatzweise, wie Sami die Sache sieht. Der hat nämlich eine völlig andere Wahrnehmung. In ihm wachsen die Zweifel. Mit seiner jetzigen Situation ist er zunehmend unzufrieden.

Sami würde lieber als Friseur arbeiten

Viel lieber würde er als Friseur arbeiten. Als Yasemins Vater ihm dann auch noch eröffnet, dass er ihn fest anstellen will und außerdem plant, weitere Filialen zu eröffnen, steigt der Druck auf Sami umso mehr. Dann läuft ihm Paula über den Weg und Sami muss feststellen: Sie kennt ihn viel besser als seine Verlobte Yasemin. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.