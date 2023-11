Berlin – Tag & Nacht: Sami erwischt Yasemin und Chiara!

Sami ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ verzweifelt. Erst erwischt ihn Yasemin in flagranti mit Chiara und dann erfährt er auch noch, dass es ausgerechnet Piet war, der Yasemin die Affäre gesteckt hat. Zu allem Überfluss mischt sich auch Yasemins Vater in den Streit ein.

Sami ist am Ende seiner Kräfte, nachdem Yasemin ihn und Chiara gestern Abend auf frischer Tat in der Schnitte erwischt hat. Getrieben von der Besorgnis seiner Kollegen, sucht er Yasemin entschlossen erneut auf und kann sie zumindest dazu bewegen, über eine mögliche Vergebung für seinen Fehler nachzudenken. Inzwischen kommt heraus, dass Piet aus verletztem Stolz die Affäre zwischen Chiara und Sami verraten hat.

Sami ist wütend

Sami brodelt vor Wut. Doch gerade als er einen weiteren Versuch bei Yasemin unternehmen möchte, betritt sie zusammen mit ihrem Vater den Salon. Ihr Vater stellt Sami wütend zur Rede und fordert außerdem das Geld zurück, das er in die Schnitte investiert hat. Sami und die anderen sind am Boden zerstört. Die Zukunft der Schnitte steht auf dem Spiel, und Sami erkennt verzweifelt, dass dies allein seine Schuld ist.