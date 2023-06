Berlin – Tag & Nacht: Sami erfährt von seinem kranken Vater!

Als Sami in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von seinem schwer kranken Vater erfährt, dass dieser sehr gerne noch die Hochzeit seines Sohnes miterleben würde, lässt sich Sami von seinen Gefühlen übermannen und macht seiner Freundin Yasmin am Abend spontan einen Antrag.

Sami leidet unter der Gewissheit, dass sein Vater unheilbar krank ist. Als er ihm einen Besuch abstattet und es ihm nur noch schlechter geht, steigen Samis Sorgen ins Unermessliche. Er will nicht ohne seinen Vater sein, er kann nicht ohne ihn! Aber Sami leidet auch darunter, neben seiner Mutter der Einzige zu sein, der eingeweiht ist.

Die Last des Geheimnisses wiegt schwer, doch er kann seine Eltern schlichtweg nicht davon überzeugen, auch seinen Brüdern die Wahrheit zu sagen. Stattdessen soll Sami seinem Vater einfach schwören, dass er glücklich wird und sich nicht mehr so viele Gedanken macht. Er soll sich ganz einfach auf Yasmin konzentrieren! So gerne würde Mustafa auf der Hochzeit seines Sohnes tanzen.

Sami kommt ins Grübeln

Obwohl sich alle einig sind, dass Samis Beziehung mit Yasmin dafür noch viel zu frisch ist, bringt der Wunsch seines Vaters Sami ins Grübeln. Als Yasmin ihn später in seiner Trauer auffängt und genau die richtigen Worte findet, macht er ihr impulsiv einen Antrag. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.