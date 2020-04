Berlin – Tag & Nacht: Sagt Kim endlich die Wahrheit?

Nach dem Sprung von einer Brücke hat sich für Kim bei „Berlin – Tag & Nacht“ alles verändert. Kurz nach dem Selbstmordversuch kam sie ins Krankenhaus – packt sie aber nun endlich mit der Wahrheit aus?

Es waren dramatische Szenen, welche sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ abgespielt haben. Paula stellte Kim zur Rede und forderte sie auf, endlich die Wahrheit zu sagen. Denn aufgrund der Anschuldigungen sitzt Mike im Knast – doch noch immer hält sie an der Vergewaltigung fest, welche nie stattfand. Danach flüchtete sie – und wollte sich das Leben nehmen! Basti und Paula haben sie kurze Zeit später leblos am Spreeufer gefunden. Sofort kommt Kim in ein Krankenhaus. In ihrer Lunge befindet sich viel Wasser, wie der Arzt feststellt.

Achtung, Spoiler!

Kurze Zeit später weckt Kim im Krankenhaus auf. Basti steht an ihrer Seite – doch als die WG erfährt, dass Kim wieder wach ist, stürmen Paula und Connor das Krankenhaus und stellen sie erneut zur Rede. Die Situation in der Klinik scheint völlig zu eskalieren. Basti hält noch zu ihr, doch das ändert sich schlagartig. Wird sie nun endlich erzählen, was wirklich passiert?

Fliegt die Vergewaltigungs-Lüge jetzt auf?

Kim fühlt sich in die Enge getrieben – sie sieht wohl fast keinen anderen Ausweg, jetzt auszupacken. Und dann sagt sie tatsächlich, was zwischen ihr und Mike vorgefallen ist – aber wie werden Basti, Paula, Connor und Nik darauf reagieren? Und welche Konsequenzen hat das für Mike, welcher noch immer in Untersuchungshaft sitzt? Das ganze Drama zeigt RTLZWEI um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

Du bist selber depressiv oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte sofort die Telefonseelsorge! Die Hotline ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 oder besuche im Internet die Seite www.telefonseelsorge.de.