Berlin – Tag & Nacht: Rutscht Lara in die rechte Szene ab?

Obwohl Dean bei „Berlin – Tag & Nacht“ in einer Tour von Lara und der Gang ihres Bruders mit rassistischen Sprüchen beleidigt wird, bleibt er relativ gelassen. Das ändert sich, als seine Schwestern ins Visier von René und seiner gefährlichen Entourage geraten.

Dean schafft es am Morgen gekonnt, Lara in der Schule auflaufen zu lassen, nachdem diese ihm wieder rassistische Äußerungen an den Kopf geknallt hat. Doch schon wenig später hat sich Lara Verstärkung bei ihrem Bruder René und seiner Gang geholt, die Dean ebenfalls mit ausländerfeindlichen Sprüchen provozieren wollen.

René bedroht Dean

Aber auch hier bleibt Dean zu Tonis Bewunderung erstaunlich souverän. Den restlichen Tag wollen er und Toni dann eigentlich in trauter Zweisamkeit verbringen. Es kommt leider völlig anders als geplant, denn plötzlich werden Deans Schwestern von René bedroht… Die ganze Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.