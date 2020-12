Berlin – Tag & Nacht: RTLZWEI-Soap geht in die Pause!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” könnte es derzeit kaum spannender sein. Das Drama um Amelie, Dean und Olivia spitzt sich immer weiter zu. Und auch, wie es zwischen Paula und Joe weitergeht, fragen sich die Fans. Doch nun gibt es eine schlechte Nachricht für die Fans: Die Soap geht in eine Sendepause!

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür – eigentlich ist das ein Grund zur Freude. Doch die Fans von “Köln 50667” und “Berlin – Tag & Nacht” müssen ganz stark sein: Die beiden Soaps gehen nun aufgrund der Feiertage in eine längere Pause. KUKKSI verrät, wann die letzte Folge und die Erste Episode in 2021 bei RTLZWEI wieder laufen wird.

In der kommenden Woche gibt es noch drei brandneue Folgen von “Köln 50667” und “Berlin – Tag & Nacht”. Die letzte Folge der beiden Soaps läuft dann am 23. Dezember 2020 ab 18 Uhr. Dann brauchen die Fans wieder etwas Geduld, bis es weitergeht. Die neuen Episoden der erfolgreichen Soaps laufen dann nämlich erst wieder am 4. Januar 2021 – das ist eine Sendepause von rund eineinhalb Wochen.

RTLZWEI zeigt Spielfilme über Weihnachten

Während der Festtage und zwischen den Jahren zeigt RTLZWEI ein anderes Programm, welches vorwiegend von Spielfilmen geprägt ist. Am 24. Dezember 2020 um 18:25 Uhr läuft auf dem Sender beispielsweise der Klassiker “Das letzte Einhorn”, am 25. Dezember 2020 kommt dann um 18:10 Uhr der Streifen “Alice im Wunderland” und zur gleichen Sendezeit gibt es einen Tag später dann “Conan, der Barbar”.

Wann geht es mit Köln 50667 und BTN weiter?

Doch auch zwischen den Jahren gibt es eine Sonderprogrammierung. So laufen am 27. und 28. Dezember auf dem Sendeplatz der Soaps die “Zurück in die Zukunft”-Reihe, am 30. Dezember um 18:10 Uhr zeigt RTLZWEI den Film “Ghostbusters 2” und zu Silvester dann “Jurassic Park 3” um 18:45 Uhr. Am 4. Januar 2021 geht es dann mit brandneuen Folgen der Soaps weiter. Bei “Köln 50667” will sich dann Jule der Polizei stellen, während das Drama zwischen Dean, Olivia und Amelie bei “Berlin – Tag & Nacht” komplett eskaliert. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht-Dean: Der Seitensprung mit Amelie fliegt auf!