Berlin – Tag & Nacht: Riesiger Ärger um Sina!

Es gibt Ärger, weil Sina in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ in der neuen Wohnung kein Zimmer für sich hat. Paula und Basti finden eine Lösung, indem sie selbst in den Raum mit Trennwand einziehen. Alle sind glücklich – bis Paula und Basti die erste Nacht dort verbringen.

Paula und Basti hatten es schon befürchtet: Sina ist stinksauer, weil sie in der neuen Wohnung wieder kein Zimmer für sich hat. Sie muss sich eins mit Marie per Trennwand teilen. Sina haut wütend ab und Paula streitet sich mit Basti darüber, was man anders hätte machen können. Dabei kommt Paula auf eine Idee: Sie und Basti nehmen das Zimmer mit der Trennwand, während Marie und Sina jeweils ein eigenes bekommen.

Basti und Paula zusammen im Bett

Damit ist der Hausfrieden wieder hergestellt – zumindest so lange, bis Basti und Paula ins Bett gehen. Dabei stellen sie nämlich fest, dass die Einschlafrituale des jeweils anderen lautstark und nervig sind. Da hilft auch die Trennwand nichts. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.