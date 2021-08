Berlin – Tag & Nacht: Riesige Enttäuschung für André und Ole!

André und Ole sind in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ vergeblich auf der Suche nach Auftrittsmöglichkeiten. Sie bearbeiten Piet mit Erfolg. Das Schlagerduo wird schließlich für ein Konzert gebucht. Doch dann die Enttäuschung: Der Gig soll in einem Hardrock-Club steigen.

Ole prallt morgens bei Joe und Paula ab, als er ihnen anbietet, mit André auf ihrer Hochzeit aufzutreten. Gefrustet, weil sie bis jetzt keine Gigs hatten, macht er mit Support von André später Piet Feuer unterm Hintern. Der kommt tatsächlich mit einem Auftritt um die Ecke, aber in dem Laden angekommen, stellen Ole und André zu ihrem Schrecken fest: Man erwartet eine Hardrock-Coverband und kein Schlagerduo.

Ole ist niedergeschlagen

Gott sei Dank werden die beiden von Joe und seinem Kumpel Siggi in letzter Minute in Sicherheit gebracht. Ole ist so niedergeschlagen, dass es Paula das Herz bricht. Sie überredet Joe, zu Oles großer Freude, dass „Das A&O“ doch auf der Hochzeit spielen darf! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.