Berlin – Tag & Nacht-Rick: Welches Geheimnis hat Jan?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Rick sein Liebes-Glück mit Jan offenbar gefunden. Er ist über beide Ohren in ihn verliebt und Rick will, dass Paula nun Jan auch etwas besser kennenlernt. Doch er verhält sich sehr merkwürdig – hat er etwa ein Geheimnis?

Rick ist hin und weg von Jan und will unbedingt, dass Paula ihn bei einem gemeinsamen Treffen am Nachmittag besser kennenlernt. Leider verläuft das Date völlig anders, als er sich das vorgestellt hatte. Warum ist Jan plötzlich so komisch?

Jan verhält sich merkwürdig

Rick ist am Morgen im siebten Himmel, als Jan ihn wieder einmal mit einer leckeren Kleinigkeit überrascht und verabredet sich mit ihm für den Nachmittag. Bei der Gelegenheit will er auch seiner besten Freundin Paula die Möglichkeit geben, seinen Auserwählten endlich näher kennenzulernen. Doch bei dem Treffen zeigt sich Jan überraschenderweise von einer extrem distanzierten Seite und gibt sich wortkarg, woraufhin Rick ihn später zur Rede stellt. Als er schließlich den Grund für sein Verhalten erfährt, ist er zutiefst geschockt…