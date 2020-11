Berlin – Tag & Nacht: Rick sagt Date mit Jan ab!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” will Rick endlich einen Freund finden. Eigentlich findet er Jan ziemlich tot – ihn stört jedoch, dass er sich noch immer nicht geoutet hat. Das könnte sich beim nächsten Date nun ändern.

Rick hat keinen Bock auf ein Date mit Jan, weil dieser sich immer noch nicht geoutet hat. Ein Spaziergang ist aber drin. Rick wundert sich, als Jan plötzlich zum Händchenhalten bereit ist. Steht er nun doch offen zu seiner Homosexualität?

Liebes-Outing von Jan?

Zu Ricks Überraschung steht Jan auf einmal wieder in der Schnitte und versucht unbeholfen, ihn zu einem Date zu überreden. Er lehnt allerdings dankend ab, denn Jan hat es in den zwei Wochen, in denen Rick weg war, immer noch nicht geschafft, sich zu outen. Dennoch schafft er es durch ein süßes Manöver, Rick von einem Spaziergang im Park zu überzeugen. Er staunt nicht schlecht, als Jan sich dort sogar aufs Händchenhalten in der Öffentlichkeit einlässt. Könnte aus ihnen vielleicht doch noch etwas werden? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

*Affiliate Link