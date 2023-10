Berlin – Tag & Nacht: Rick gerät mit Sami in Streit!

Rick plant in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ in der Schnitte ein schaurig-schönes Halloweenfest zu feiern. Doch erst gerät er mit Sami in Streit und dann wird der Salon auch noch Ziel einer Eierattacke. Als er im Kräsch auf die Täter trifft, schmiedet Rick einen Racheplan.

Rick, der Meister des Gruselns, versucht, seine Schnitte mit seiner Halloween-Euphorie anstecken. Doch Sami, der Halloween überhaupt nicht mag, ist alles andere als begeistert. Dank Peggys Unterstützung gelingt es Rick schließlich, Sami für seine Idee eines Gruselkabinetts in der Schnitte zu gewinnen. Als Sami jedoch seinen Einsatz verpasst und Ricks ausgeklügelter Plan für die schaurigen Überraschungen in die Hose geht, ist Rick außer sich vor Wut. Es kommt zum Streit zwischen den zwei Schnitte-Teilhabern.

Die Schnitte wird Ziel einer Eierattacke

Dieser Streit wird jäh unterbrochen, als der Laden plötzlich Ziel eines Eierangriffs wird. Rick sieht gerade noch die drei Täter davonrennen. Das Trio war zuvor in der Schnitte auf „Süßes oder Saures“-Tour. Für ihn ist Halloween damit endgültig ruiniert. Doch das Schicksal spielt der Schnitte-Crew in die Hände, als sie am Abend die Eierwerfer im Kräsch wiedersehen. Rick schmiedet einen blutigen Racheplan. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.