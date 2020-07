Berlin – Tag & Nacht: Polizeieinsatz wegen Peggy!

Nach der Feuer-Katastrophe in der WG liegt Peggy bei „Berlin – Tag & Nacht“ im Krankenhaus. Sie hat nicht nur erfahren, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hat, sondern auch Verbrennungen dritten Grades erlitten hat und entstellt ist. Für die Blondine ist das zu viel und verlässt daher heimlich das Krankenhaus.

Peggy hat das Krankenhaus verlassen, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben. Joe sucht gemeinsam mit der WG alles nach seiner Freundin ab. Ohne Erfolg. Er schaltet schließlich die Polizei ein, doch auch die hat keine heiße Spur. Wo ist Peggy?

Joe sorgt sich um Peggy

Peggy bricht es das Herz, als sie merkt, wie sehr sich Joe um sie sorgt. Doch insgeheim hat sie längst den Entschluss gefasst, ihn zu verlassen. Sie will Joe, entstellt wie sie ist, nicht zur Last fallen. Als Peggy kurz darauf spurlos aus dem Krankenhaus verschwindet, gerät Joe in größte Sorge: Panisch trommelt er die WG zusammen, um gemeinsam nach ihr zu suchen. Doch als Peggy weiterhin ausgeflogen bleibt und auch die Polizei ihm nicht weiterhelfen will, gerät Joe immer mehr an den Rand der Verzweiflung…