Berlin – Tag & Nacht: Plan von Peggy geht nach hinten los!

Trotz Joes Bitte, sich nicht wieder einzumischen, versucht Peggy in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, Katy mit einem lieb gemeinten Rat in Brunos Richtung zu schubsen. Doch Peggys Plan geht nach hinten los, als sich Katy auf ein Date mit Patrick anstatt mit Bruno einlässt.

Peggy ist überrascht, als Bruno sie am Morgen zu seiner Vertrauten im Kampf um Katys Herz macht. Dennoch muss sie versprechen, sich nicht wieder einzumischen. Als Katy sich ihr jedoch anvertraut und sie wegen Bruno um Rat bittet, kann Peggy nicht anders, als ihr einen kleinen Schubs zu geben – jedoch in eine andere als von Peggy angedachte Richtung. Denn statt sich mit Bruno zu treffen, datet Katy plötzlich Patrick.

Katy kommt von ihrem Date zurück

Als Katy von ihrem Date zurückkommt, fordert Peggy von ihr, offen und ehrlich gegenüber Bruno zu sein. Doch Katy will erst selbst rausfinden, was bzw. wen sie will, bevor sie Bruno von einem neuen Mann erzählt. Peggy muss ihr schwören, sowohl vor Bruno als auch gegenüber Joe dichtzuhalten. Doch das Lügen fällt ihr sichtlich schwer. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.