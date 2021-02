Berlin – Tag & Nacht-Piet: Verbaler Schlagabtausch mit Stefanie!

Piet ist bei “Berlin – Tag & Nacht” verkatert und schiebt Frust – und den lässt er gnadenlos an Dennys Mutter Stefanie ab, die zu Besuch ist. Nachdem er sie allein in der City stehen lässt, kommt es zum verbalen Schlagabtausch. Eine Eskalation scheint unausweichlich.

Piet (Frank Winter) stolpert nach durchzechter Nacht im Bad unerwartet über Dennys halbnackte Mutter Stefanie, die ihren Sohn für einige Tag in Berlin besucht. Genervt muss er sich sagen lassen, dass er nicht gerade der Prachtbursche ist, für den er sich selbst am liebsten hält – was Piets derzeitige Selbstzweifel nur umso mehr befeuert. Dementsprechend hat er schon einen Hals auf Dennys Mutter – doch es kommt noch schlimmer für Piet, denn als Denny ausfällt, der seiner Mutter die Stadt zeigen wollte, hängt Stefanie sich an Piet.

Piet lässt Stefanie stehen

Aufgrund seiner schlechten Laune wird das aber zum Fiasko und er lässt Stefanie einfach eiskalt mitten in Berlin stehen. Daraufhin macht die ihn zurück in der WG aber richtig rund. Es kommt zu einem heftigen Streit, der bald zu eskalieren droht… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.