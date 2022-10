Berlin – Tag & Nacht: Piet macht Toni das Leben schwer!

Toni freut sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, weil sie einen Tag auf Probe im Matrix arbeiten darf. Piet ist weniger begeistert, weil er neue Konkurrenz wittert. Er macht Toni das Leben schwer und teilt sie als Türsteherin ein. Doch auch diese Aufgabe meistert sie.

Nachdem Toni spontan Dean im Matrix unterstützt hat, ist sie auf den Geschmack gekommen. Umso mehr freut sie sich, als sie bei Milla einen Probetag in dem Club ergattern kann. Doch Piet, der ihre Einarbeitung übernimmt und neue Konkurrenz wittert, nutzt jede Chance, um Toni das Leben schwer zu machen. Sie lässt zunächst alles erfolgreich an sich abprallen.

Toni wird Türsteherin im Matrix

Als Piet sie auflaufen lassen will, indem er sie zur Arbeit mit den Türstehern einteilt, wird auch Toni nervös. Mit Deans Hilfe gelingt es ihr jedoch, sich zunehmend in der ungewohnten Rolle zurechtzufinden. Als sie eine kritische Situation souverän und mit kühlem Kopf meistert, beeindruckt sie damit sogar ihre Kollegen an der Tür. Milla bietet Toni daraufhin einen Arbeitsvertrag an. Toni platzt fast vor Stolz und stößt mit Dean auf ihren neuen Job an. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.