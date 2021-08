Berlin – Tag & Nacht: Piet lockt André und Ole in eine Falle!

André und Ole versuchen bei „Berlin – Tag & Nacht“, bei einem Radio-Interview als kompetente Musiker aufzutreten. Doch ihr Manager Piet lockt sie in die Falle und provoziert mitten in der Live-Sendung einen Streit, bei dem auch Mandy in die Schusslinie gerät…

Ole und André nehmen sich vor, bei einem Radio-Interview von Piets Dramaskript abzuweichen. Doch ihr Plan, auf hochprofessionelle Musiker zu machen, scheitert, als Piet die beiden live on air in einen Streit verwickelt. Dabei zieht er allerdings auch Mandy und Joey mit rein und geht damit einen Schritt zu weit. Ole und André sind es leid: Sie feuern Piet kurzerhand und lösen ihr Duo auf.

Mandy gerät in die Schusslinie

Dennoch gerät Ole wegen des vermasselten Interviews auch noch bei Mandy unter Beschuss, die unfreiwillig in die Streitereien involviert wurde. Um aus der Nummer herauszukommen, erzählt er ihr, dass Piet wegen der Sache gefeuert wurde. Von nun an will er mit André allein weitermachen. Tatsächlich schafft er es so – zumindest oberflächlich – Mandy wieder zu beruhigen…