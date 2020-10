Dean ist ein smartes Kerlchen: Mit einem ausgeklügelten Plan schafft er es, den Job von Olivia im Matrix bei “Berlin – Tag & Nacht” zu retten, obwohl Piet sie beim Sex ertappt hat. Olivia ist begeistert: Im Leben hätte sie nicht damit gerechnet, dass Cleverness so sexy ist.

Olivia ist genervt, als Dean ankündigt, den Tag nicht mit ihr verbringen zu können, weil er zur Uni muss. Sie findet, dass er viel zu viel lernt und stattdessen mehr mit ihr unternehmen könnte. Als Dean sie dann aber bei ihrer Probe im Matrix überrascht, freut sich Olivia so sehr über den unerwarteten Besuch, dass sie nicht an sich halten kann und die beiden spontan Sex in der Umkleide haben.

Olivia verliert ihren Job im Matrix

Doch leider erwischt Piet sie dabei – und durch den Vorfall geht dem Matrix auch noch ein wichtiger Deal flöten. Wütend feuert Piet daraufhin Olivia. Während diese sich noch geschockt fragt, was sie jetzt machen soll, hat Dean bereits heimlich einen Plan geschmiedet: Er sucht Piet auf, um den Deal fürs Matrix und so hoffentlich auch Olivias Job zu retten.

Tatsächlich gelingt sein Vorhaben und Olivia bekommt happy ihren Job zurück. Sie ist Dean unendlich dankbar und gleichzeitig beeindruckt von seiner Cleverness. Niemals hätte sie gedacht, dass Intelligenz doch so sexy sein kann! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.