Berlin – Tag & Nacht: Pia bricht zusammen!

Während sie alte Sachen von Eric abholt, bricht Pia in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zusammen. Weil Mike glaubt, es sei seine Pflicht sie zu unterstützen, plant er einen Ausflug. Scheinbar hegt Pia immer noch Gefühle für ihn. Als sie Mike küssen will, platzt Milla herein.

Mike wird am Morgen erneut von seinem schlechten Gewissen geplagt, als die überforderte Pia sich mit Erics Sachen aus dessen Dienststelle auseinandersetzen muss. Als ihr dabei ein sehr persönliches Erinnerungsstück in die Hände fällt, bricht sie vor lauter Trauer zusammen. Da Mike sich für ihren Verlust mitverantwortlich fühlt, organisiert er einen Ausflug an den See. Auf diese Weise will er sie von ihren traurigen Gedanken ablenken.

Bei Pia kochen alte Gefühle hoch

Sein Vorhaben entpuppt sich auch tatsächlich als voller Erfolg. Doch während Mike nur Freundschaft im Sinne hatte, muss er erschrocken feststellen, dass bei Pia offenbar alte Gefühle wieder hochgekommen sind. Schließlich versucht sie sogar, ihn zu küssen. Als ausgerechnet in genau diesem Moment Milla von ihrer Auszeit zurückkehrt, ist das Chaos perfekt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.