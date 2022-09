Berlin – Tag & Nacht: Peyman meldet sich bei Toni!

Peyman meldet sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ bei Toni. Nachdem er ihre Geschichte mit Dylan gehört hat, will er ihr helfen. Peyman organisiert einen Livestream, in dem auf das Thema Belästigung aufmerksam gemacht werden soll. Doch der wird von Dylan gesprengt.

Toni ist äußerst überrascht, als sich Peyman morgens bei ihr meldet. Im ersten Moment befürchtet sie, dass sich nun auch er gegen sie stellen will. Doch das komplette Gegenteil ist der Fall. Peyman lässt sich von Toni die ganze Geschichte mit Dylan erzählen und ist sofort auf ihrer Seite.

Dylan taucht plötzlich auf

Er will ihr helfen und schreitet auch gleich zur Tat. Peyman organisiert einen Livestream, in dem er zusammen mit Toni über das Thema Belästigung aufklären will. Doch mitten im Stream geschieht das Unfassbare: Dylan taucht auf.