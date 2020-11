Berlin – Tag & Nacht: Penisbruch! Ole schluckt Anti-Erektionspillen

Ole kommt bei “Berlin – Tag & Nacht” mit seinem Penisbruch und der ihm verordneten Sexabstinenz überhaupt nicht klar. Alle Versuche, Reizfaktoren aus dem Weg zu gehen, schlagen letztlich fehl. Bleibt wohl nur eine Möglichkeit: die Anti-Erektionspillen zu schlucken!

Die zwangsverordnete Komplettabstinenz setzt Ole (Falko Ochsenknecht) arg zu. Doch seit seinem Penisbruch verweigert er konsequent die Einnahme seiner Anti-Erektionspillen. Am Morgen gerät er prompt mit Fabrizio (Fernando Dela Vega) aneinander, als er durch Zufall einen Blick auf die duschende JJ (Julia Jasmin Rühle) erhascht.

Ole findet eine asexuelle Ablenkung

Weil Ole von den Pillen weiterhin nichts wissen will, versucht er zunächst, in der Werkstatt auf andere Gedanken zu kommen, aber Fabrizio scheucht ihn schnell weg. Verzweifelt versucht es Ole daraufhin im Body Burn mit Sport, was zunächst völlig in die Hose geht. Doch als er dort André (Patrick Fabian) mit seinen Stripperkollegen trainieren sieht, findet er beim Zusehen endlich die für ihn perfekte, asexuelle Ablenkung.

Als die Jungs nach dem Training jedoch von Tara und ihrem heißen Yoga-Kurs abgelöst werden, wird Ole Opfer seiner eigenen Disziplinlosigkeit und riskiert einen geifernden Blick – mit üblen Konsequenzen. Am Abend muss er zähneknirschend einsehen, dass er die bittere Pille wohl oder übel schlucken muss. Dabei hofft er, dass diese schlimme Verletzung bald endlich auskuriert ist… Die ganze Folge von “Berlin – Tag & Nacht” zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

*Affiliate Link